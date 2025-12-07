Paolo Curi superstite della tragedia di Corinaldo | Quella notte ho perso mia moglie L’inizio è stato durissimo da solo con 4 bambini Alessandro prendeva ancora il latte materno Con tanta sofferenza e fatica stiamo andando avanti

Paolo Curi, testimone e sopravvissuto, rivive ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo, la tragedia di Corinaldo del 2018 in cui perse la vita la moglie Eleonora e cinque ragazzi: «Da allora, senza di lei con quattro figli è difficile. Ma se non facevo vedere che la vita era ancora tutto sommato bella, non sarei mai riuscito a trovare il meglio per loro». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Paolo Curi, superstite della tragedia di Corinaldo: «Quella notte ho perso mia moglie. L’inizio è stato durissimo, da solo con 4 bambini. Alessandro prendeva ancora il latte materno. Con tanta sofferenza e fatica stiamo andando avanti»

