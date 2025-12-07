Paola Caruso dolore e lacrime a Verissimo | ‘Mamma Wanda e il cavallo scomparsi in pochi giorni’

Un dolore improvviso che lascia senza respiro. Ospite di Verissimo domenica 7 dicembre, Paola Caruso ha raccontato con voce rotta il dramma della scomparsa improvvisa della madre adottiva Wanda. La donna, malata da tempo, è venuta a mancare all’improvviso, lasciando la showgirl e il figlio Michele in uno stato di shock. “Sono troppo alla prova, sto vivendo in un incubo, come se questa non fosse la mia realtà. Ancora non mi rendo conto di ciò che sta succedendo”, ha confessato Paola a Silvia Toffanin. Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili: nel 2022 Michele ha subito una paralisi della gamba destra a causa di un grave errore medico durante una vacanza in Egitto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

