Paola Caruso dolore e lacrime a Verissimo | ‘Mamma Wanda e il cavallo scomparsi in pochi giorni’
Un dolore improvviso che lascia senza respiro. Ospite di Verissimo domenica 7 dicembre, Paola Caruso ha raccontato con voce rotta il dramma della scomparsa improvvisa della madre adottiva Wanda. La donna, malata da tempo, è venuta a mancare all’improvviso, lasciando la showgirl e il figlio Michele in uno stato di shock. “Sono troppo alla prova, sto vivendo in un incubo, come se questa non fosse la mia realtà. Ancora non mi rendo conto di ciò che sta succedendo”, ha confessato Paola a Silvia Toffanin. Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili: nel 2022 Michele ha subito una paralisi della gamba destra a causa di un grave errore medico durante una vacanza in Egitto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Altre letture consigliate
Paola Caruso sui traguardi del figlio dopo quell’iniezione sbagliata: “Non smetto di lottare”
Paola Caruso e lo sfogo sui social: "Che ti inc**** a fare se ti dicono che sei rifatta?". C'entra Samira Lui?
Chi è Paola Caruso, la showgirl ospite oggi a Verissimo: la lotta del figlio Michele
#PaolaCaruso a #Verissimo racconta di aver perso la mamma La signora Wanda, mamma della Caruso, si è spenta pochi giorni fa. L'ex naufraga dell' #Isoladeifamosi si è mostrata a #Verissimo molto sofferente e più volte #SilviaToffanin l'ha abbracciata per c - facebook.com Vai su Facebook
Paola Caruso a Verissimo in lacrime per la morte della madre: “Non ce la faccio” | Video Mediaset - Paola Caruso a Verissimo ha parlato, in lacrime, della morte della madre e del cavallo regalatole da suo padre. Scrive superguidatv.it
Il dolore di Paola Caruso per la perdita della sua mamma: “non ho più nulla” - Il dolore di Paola Caruso a Verissimo: il racconto della morte della sua mamma ... Segnala ultimenotizieflash.com
Verissimo, Paola Caruso in lacrime: “Un terribile lutto, che sofferenza” - Paola Caruso ha raccontato a cuore aperto la scomparsa della madre Wanda durante la sua ospitata a Verissimo, descrivendo il vuoto immenso lasciato dalla ... Scrive thesocialpost.it