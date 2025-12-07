Paola Caruso chi sono la mamma adottiva Wanda e la mamma biologica Imma

La madre biologica di Paola Caruso, Imma, aveva 17 anni quando rimase incinta. Sua mamma le consigliò di abortire, ma lei decise di tenere la bambina. Quando nacque, però, non riuscì a vederla nemmeno una volta: “Mia nonna biologica era un capo, una donna molto forte che si imponeva di continuo sulla sua famiglia. Il contesto era quello di una Calabria di quarant’anni fa”, ha spiegato a Monica Setta nel salotto di Storie di donne al bivio show. Dopo trent’anni, le due si sono ritrovate perché a cercare la donna è stata proprio Caruso: “Volevo sapere come fossi venuta al mondo”. I genitori adottivi le nascosero il fatto di essere stata adottata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Paola Caruso, chi sono la mamma adottiva Wanda e la mamma biologica Imma

Contenuti che potrebbero interessarti

Paola Caruso sui traguardi del figlio dopo quell’iniezione sbagliata: “Non smetto di lottare”

Paola Caruso e lo sfogo sui social: "Che ti inc**** a fare se ti dicono che sei rifatta?". C'entra Samira Lui?

Chi è Paola Caruso, la showgirl ospite oggi a Verissimo: la lotta del figlio Michele

Paola Caruso/ La disperazione per la malattia di mamma Wanda e il rapporto con la madre biologica Imma - Paola Caruso è tesa e non trattiene la commozione quando parla di sua mamma Wanda, da tempo alle prese con una brutta ... Segnala ilsussidiario.net

Paola Caruso svela la sua vita e le sfide di salute del figlio Michele a Verissimo - Paola Caruso: Storia di Vita, Sfide e Amore Materno per il Figlio Michele in Verissimo Paola Caruso condivide la sua toccante esperienza di vita nel salotto di Verissimo, affrontando le sfide personal ... Si legge su notizie.it

Michele, come sta il figlio di Paola Caruso?/ La showgirl dopo l’operazione: “Suo corpo ricorda dolore ma…” - Dopo l'operazione al figlio Michele, la showgirl Paola Caruso inizia a vedere il bicchiere mezzo pieno e annuncia: "Sono felice perché... ilsussidiario.net scrive