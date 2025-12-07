Il padre biologico di Michele, il figlio di Paola Caruso, si chiama Francesco Caserta. Imprenditore di successo, classe 1991, gestisce una catena di supermercati e divide la sua vita tra Montecarlo e l’Italia. La sua relazione con Paola Caruso è iniziata in modo romantico, con un colpo di fulmine in aeroporto, ed è stata caratterizzata da una convivenza e dalla scoperta della gravidanza durante la partecipazione di Paola a “Pechino Express”. Tuttavia, la storia d’amore è finita bruscamente quando Paola era incinta di cinque mesi: Caserta avrebbe lasciato la compagna improvvisamente, mettendo fine alla relazione in modo traumatico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paola Caruso, chi è il suo ex Francesco Caserta (padre di suo figlio Michele) e perché si sono lasciati