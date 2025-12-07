Paola Caruso a Verissimo morta la madre e anche Camillo | La vita mi ha tolto tutto

Ancora un dolore nell’intensa vita di Paola Caruso. Ospite di Verissimo, la soubrette – che a soli 40 anni ha dovuto fare i conti con più di un dramma – ha annunciato la recente scomparsa della madre Wanda. Una grandissima sofferenza per l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi che, nello stesso periodo, ha perso anche il suo amato cavallo, Camillo. Verissimo, è morta la madre di Paola Caruso: “È successo tutto all’improvviso”. Il dolore arriva come un’onda improvvisa, spietata, che travolge ogni certezza. Per Paola Caruso quel giorno è stato una domenica qualunque diventata, in un attimo, la più buia della sua vita. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Paola Caruso a Verissimo, morta la madre e anche Camillo: “La vita mi ha tolto tutto”

