Paola Caruso a Verissimo in lacrime per la morte della madre | Non ce la faccio | Video Mediaset

Superguidatv.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paola Caruso a Verissimo, in lacrime, ha mostrato tutto il suo dolore e tutta la sua disperazione per la morte della madre. La Caruso, molto affranta, ha detto a Silvia Toffanin “Non ce la faccio” e ha raccontato di come abbia aspettato il funerale prima di dare la notizia al figlio dopo aver passato una notte fuori casa per non farsi vedere completamente distrutta dal piccolo. La Caruso ha parlato anche della scomparsa, due giorni prima della madre, del cavallo che le aveva regalato l’amato padre. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

paola caruso a verissimo in lacrime per la morte della madre non ce la faccio video mediaset

© Superguidatv.it - Paola Caruso a Verissimo in lacrime per la morte della madre: “Non ce la faccio” | Video Mediaset

Altri contenuti sullo stesso argomento

Paola Caruso sui traguardi del figlio dopo quell’iniezione sbagliata: “Non smetto di lottare”

Paola Caruso e lo sfogo sui social: "Che ti inc**** a fare se ti dicono che sei rifatta?". C'entra Samira Lui?

Chi è Paola Caruso, la showgirl ospite oggi a Verissimo: la lotta del figlio Michele

paola caruso verissimo lacrimeVerissimo, Paola Caruso in lacrime: "Ho perso mia madre e l'ultima parte che mi legava a mio padre" - Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda oggi, domenica 7 dicembre, Paola Caruso ha raccontato della devastante perdita della madre e del suo amato cavallo, l'ultimo legame con suo ... Riporta msn.com

paola caruso verissimo lacrimeVerissimo, Paola Caruso in lacrime: “Un terribile lutto, che sofferenza” - Paola Caruso ha raccontato a cuore aperto la scomparsa della madre Wanda durante la sua ospitata a Verissimo, descrivendo il vuoto immenso lasciato dalla ... Si legge su thesocialpost.it

paola caruso verissimo lacrimeIl dolore di Paola Caruso per la perdita della sua mamma: “non ho più nulla” - Il dolore di Paola Caruso a Verissimo: il racconto della morte della sua mamma ... Da ultimenotizieflash.com

Cerca Video su questo argomento: Paola Caruso Verissimo Lacrime