Paola Caruso a Verissimo in lacrime per la morte della madre | Non ce la faccio | Video Mediaset
Paola Caruso a Verissimo, in lacrime, ha mostrato tutto il suo dolore e tutta la sua disperazione per la morte della madre. La Caruso, molto affranta, ha detto a Silvia Toffanin “Non ce la faccio” e ha raccontato di come abbia aspettato il funerale prima di dare la notizia al figlio dopo aver passato una notte fuori casa per non farsi vedere completamente distrutta dal piccolo. La Caruso ha parlato anche della scomparsa, due giorni prima della madre, del cavallo che le aveva regalato l’amato padre. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
