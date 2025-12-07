Panini Comics – Le strenne 2025 tra classici magia e grandi avventure

Anche quest’anno  Panini Comics  accompagna i lettori nel periodo più magico dell’anno con una selezione di titoli che uniscono immaginazione, cultura pop e grandi firme del fumetto internazionale. Tra ritorni iconici e mondi fantastici, le  strenne 2025  celebrano il piacere della lettura con volumi da collezione perfetti da regalare o regalarsi. Il viaggio parte dal più grande dei classici:  Il Magico Mondo di Oz Comics Collection  riunisce in un’unica edizione integrale la monumentale trasposizione a fumetti dei romanzi di  L. Frank Baum, sceneggiati da  Eric Shanower  e illustrati dal talento visionario di  Skottie Young. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

