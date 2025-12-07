Panini Comics – Le strenne 2025 tra classici magia e grandi avventure

Anche quest’anno Panini Comics accompagna i lettori nel periodo più magico dell’anno con una selezione di titoli che uniscono immaginazione, cultura pop e grandi firme del fumetto internazionale. Tra ritorni iconici e mondi fantastici, le strenne 2025 celebrano il piacere della lettura con volumi da collezione perfetti da regalare o regalarsi. Il viaggio parte dal più grande dei classici: Il Magico Mondo di Oz Comics Collection riunisce in un’unica edizione integrale la monumentale trasposizione a fumetti dei romanzi di L. Frank Baum, sceneggiati da Eric Shanower e illustrati dal talento visionario di Skottie Young. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Panini Comics – Le strenne 2025 tra classici, magia e grandi avventure

Altre letture consigliate

Arrivi Panini Comics – Settimana Prossima Piccolo avviso per tutti i lettori: gli arrivi Panini della prossima settimana saranno disponibili giovedì invece del consueto mercoledì. Ecco i titoli in arrivo: • The Elusive Samurai 17 • Undead Unluck 24 • I Cavalieri de - facebook.com Vai su Facebook

I Comics di Panini. Le novità, gli speciali e tanti ospiti per i fan - Panini sarà protagonista a Lucca Comics & Games 2024 con un ampio ventaglio di proposte che spaziano tra le più attese novità editoriali e importanti incontri con celebri autori italiani e ... lanazione.it scrive