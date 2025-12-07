Il Natale 2025 conferma la solidità di un settore che vale quasi 600 milioni di euro e mantiene livelli produttivi stabili nonostante le pressioni sui costi. Secondo i dati della Unione Italiana Food, nel 2024 la produzione di panettoni e pandori ha raggiunto le 90.000 tonnellate per un valore di 596,3 milioni di euro, cifre sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Le previsioni per la campagna 2025 indicano vendite stabili, con una crescita attesa del 4% per i prodotti tradizionali e del 2% per le versioni farcite. Numeri che riflettono la maturità di un mercato dove innovazione e tradizione convivono, ma dove il classico mantiene il predominio assoluto sugli scaffali della grande distribuzione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Panettoni e pandori di marca. Ecco cos’accade sui banconi