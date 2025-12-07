Panettone ecco la classifica dei migliori e come imparare a riconoscerne davvero la qualità

A Natale si può godere di un ottimo panettone anche senza svuotare il portafoglio: dall’ultimo test di Altroconsumo emerge che tre dei primi quattro panettoni in classifica costano sotto i 7 euro. Una piacevole sorpresa, che dimostra come la qualità non appartenga solo ai prodotti di fascia alta o ai marchi più rinomati. A vincere, infatti, sono i panettoni dei marchi commerciali, che con prezzi attorno ai 6 euro non solo rispettano la tradizione, ma superano anche molti concorrenti più costosi. Il nostro confronto – condotto su 12 panettoni classici con uvetta e canditi – ha valutato composizione, qualità, sicurezza e gusto, per capire quali meritano davvero un posto al centro della tavola natalizia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Panettone, ecco la classifica dei migliori e come imparare a riconoscerne davvero la qualità

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il migliore panettone al mondo è di Taiwan, la classifica e i premi del Panettone World Championship 2025

Panettone, secondo la classifica il migliore del 2025 si compra in una gelateria. Ecco dove si trova

Panettone, quanto mi costi? Classifica e prezzo medio a Milano, al supermercato o in pasticceria

Vincenzo Faiella Pastry Chef. . È qui che la tradizione prende forma Un equilibrio di cura e tecnica che dà vita al panettone tradizionale firmato #VincenzoFaiella, nella top 10 dei migliori panettoni d'Italia secondo la classifica di Dissapore di quest'anno - facebook.com Vai su Facebook

Panettone, secondo la classifica il migliore del 2025 da comprare al supermercato costa meno di 7 euro. Ecco dove trovarlo ift.tt/1rOvqMf Vai su X

Panettone, ecco la classifica dei migliori e come imparare a riconoscerne davvero la qualità - Nel test di Altroconsumo sui panettoni trionfano due prodotti a marchio commerciale, entrambi sotto i 7 euro. Riporta panorama.it

Panettone, migliore marca e al prezzo più basso. Pandoro, stessa cosa. Le classifiche - A chiudere la classifica Tre Marie, storicamente considerato un prodotto premium, scivolato nella fascia “qualità media”. Secondo affaritaliani.it

Miglior panettone e pandoro 2025: la classifica Altroconsumo - Test Altroconsumo 2025: miglior panettone è Coop a meno di 7 euro, miglior pandoro è Tre Marie. lifestyleblog.it scrive