Palmer torna all’XI titolare ma gli sdentati Blues tengono
2025-12-06 19:19:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Bournemouth e Chelsea non sono riusciti a trovare un gol tra loro al Vitality Stadium Il ritorno di Cole Palmer dall’infortunio non è riuscito a ispirare il Chelsea alla vittoria a Bournemouth questo pomeriggio. Il nazionale inglese ha iniziato la sua prima partita di Premier League dal 20 settembre, ma è rimasto in gran parte ai margini di un incontro deludente. Entrambe le squadre hanno avuto delle occasioni: il Bournemouth ha visto un tiro iniziale di Antoine Semenyo escluso per fuorigioco mentre Alejandro Garnacho ha colpito di testa contro il palo nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
