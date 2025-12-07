Pallavoliste accusano malori durante una partita a Zafferana | trasferite in ospedale
Diversi malori tra le giocatrici della Volley ’96 Milazzo hanno interrotto la gara contro la Zafferana Volley, disputata ieri sera al palatenda del comune etneo. L’episodio è avvenuto nel terzo set, sul punteggio di 1-1 e con la squadra ospite in vantaggio 3-5.Secondo quanto riferito dalla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
