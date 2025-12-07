Pallavoliste accusano malori durante una partita a Zafferana | trasferite in ospedale

Cataniatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diversi malori tra le giocatrici della Volley ’96 Milazzo hanno interrotto la gara contro la Zafferana Volley, disputata ieri sera al palatenda del comune etneo. L’episodio è avvenuto nel terzo set, sul punteggio di 1-1 e con la squadra ospite in vantaggio 3-5.Secondo quanto riferito dalla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Accusa malore e sviene durante un'immersione, soccorso a Sirolo - Accusa un malore e sviene durante un'immersione al largo di Sirolo (Ancona) nell'ambito di una gara di pesca sportiva. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pallavoliste Accusano Malori Durante