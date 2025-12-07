Pallamano | Cassano Magnano chiude il girone d’andata in testa alla Serie A Gold Ci sono le qualificate per la Coppa Italia

La Serie A Gold 2025-2026 di pallamano ha mandato in archivio il 13esimo e ultimo turno del girone d’andata della stagione regolare assegnando sia il “ titolo virtuale” di campione d’inverno sia gli otto pass per la Final Eight della Coppa Italia 2026. In testa alla classifica c’è il Cassano Magnano, abile nel vincere 22-36 sul campo degli Alperia Black Devils. I lombardi allungano in vetta approfittando dello scivolone del Teamnetwork Albatro Siracusa, battuto 41-37 dal Fasano. Si fermano anche Trieste e Bolzano: giuliani superati 24-23 dal Macagi Cingoli, altoatesini trafitti in casa 26-29 dal Pressano. 🔗 Leggi su Oasport.it

