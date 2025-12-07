Pallamano | Cassano Magnano chiude il girone d’andata in testa alla Serie A Gold Ci sono le qualificate per la Coppa Italia
La Serie A Gold 2025-2026 di pallamano ha mandato in archivio il 13esimo e ultimo turno del girone d’andata della stagione regolare assegnando sia il “ titolo virtuale” di campione d’inverno sia gli otto pass per la Final Eight della Coppa Italia 2026. In testa alla classifica c’è il Cassano Magnano, abile nel vincere 22-36 sul campo degli Alperia Black Devils. I lombardi allungano in vetta approfittando dello scivolone del Teamnetwork Albatro Siracusa, battuto 41-37 dal Fasano. Si fermano anche Trieste e Bolzano: giuliani superati 24-23 dal Macagi Cingoli, altoatesini trafitti in casa 26-29 dal Pressano. 🔗 Leggi su Oasport.it
È stato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba a voler premiare, nella cornice istituzionale di Palazzo Pirelli, l’impegno del giovane sbandieratore Valerio Masiero e gli importanti risultati della Pallamano Cassano Magnago - facebook.com Vai su Facebook
Il Consiglio Regionale premia la Pallamano Cassano Magnago per la Conquista della Coppa Italia - Il Consiglio regionale della Lombardia ha celebrato la Pallamano Cassano Magnago, conferendo un riconoscimento non solo per la storica conquista della Coppa Italia nella scorsa ... Scrive varese7press.it
Pallamano: Cassano Magnano e Teamnetwork Albatro non sbagliano in Serie A Gold - La 12esima giornata della regular season della Serie A Gold 2025- Lo riporta oasport.it
La medaglia del Consiglio regionale celebra la Pallamano Cassano Magnago e il suo mezzo secolo di storia - A Milano la consegna della medaglia di Varese in bronzo al presidente Renato Zanovello per il recente successo in Coppa Italia ... Riporta varesenews.it
Pallamano: Siracusa riaggancia la vetta della Serie A Gold. Successi pesanti per Chiaravalle e Macagi Cingoli - In attesa dei recuperi del 26 novembre (Cassano Magnago- oasport.it scrive
Pallamano Modena Under 18 trionfa contro Cassano Magnago e avanza ai quarti - 13 la corazzata Cassano Magnago, campione d’Italia in carica, guadagnando il pass per i quarti di finale ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Pallamano: A1; Erice batte Cassano e si avvicina alla finale - Un primo tempo alla pari, una ripresa entusiasmante che consegna all'Handball Erice gara 1 della semifinale playoff della serie A1 femminile di pallamano. Segnala ansa.it