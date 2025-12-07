Palladino | Prestazione inspiegabile e squadra moscia | non abbiamo capito la partita

Verona. Arriva la seconda sconfitta in cinque partite per Raffaele Palladino sulla panchina dell’ Atalanta, questa molto più pesante e dolorosa per il tecnico: il Verona domina per intensità e grinta fino a vincere 3-1 il match, regalandosi il primo successo del campionato a spese di una Dea irriconoscibile. In aggiunta, a creare nervosismo si è aggiunto l’episodio prima del 3-0, un presunto tocco di mano di Bella-Kotchap dentro l’area non ravvisato come fallo di mano. “Hanno controllato tutte le camere, anche la refcam, il pallone non viene toccato e non cambia mai direzione, è quello che mi hanno detto” ha spiegato l’arbitro Mariani a De Roon in campo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Altre letture consigliate

#RaffaelePalladino contento e soddisfatto dei suoi #giocatori e della loro prestazione contro la ACF Fiorentina. Tre punti importanti, nella cornice della New Balance Arena, che hanno visto il #mister al suo esordio in #campionato a #Bergamo. “Oggi è stato fa - facebook.com Vai su Facebook

Palladino: «Siamo stati veramente brutti, ma il tocco di mano è palese» - Le parole di Raffaele Palladino dopo la brutta sconfitta per 3- Segnala ecodibergamo.it

Palladino, furia Var: "Tocco palese, ci stiamo complicando la vita. Atalanta troppo brutta" - Il tecnico della Dea ha commentato la brutta sconfitta subita dall'Hellas Verona al Bentegodi: le dichiarazioni ... Lo riporta tuttosport.com

Palladino: “Palese il tocco di mano sul terzo gol, ma noi non abbiamo capito la partita” - Raffaele Palladino ha analizzato la sconfitta ai microfoni di Massimiliano Nebuloni (Sky): “Non parlo mai degli arbitri, ma dall’inquadratura si vede palesemente il tocco di mano (sul gol di Bernede n ... Si legge su calcioatalanta.it

Atalanta, Palladino: “Abbiamo meritato di perdere, probabilmente è colpa mia” - Palladino ha poi continuato: “ Mi dispiace, ma salvo poco del primo tempo, abbiamo giocato male e dobbiamo archiviare questa partita e pensare alla Champions. Da gianlucadimarzio.com

Atalanta, Raffaele Palladino fra rimpianti e polemiche - Il tecnico nerazzurro è parso visibilmente amareggiato, non soltanto per la prestazione dei suoi contro l'Hellas Verona. Segnala msn.com

Atalanta, Palladino duro: "Prestazione moscia. Responsabilità mia, chiediamo scusa ai tifosi" - Il tecnico nerazzurro è netto nella sua analisi, a partire dall’episodio del presunto fallo di mano ch ... msn.com scrive