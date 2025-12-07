Palladino critica duramente la squadra dopo la sconfitta 3-1 contro il Verona. Non salva niente, la squadra ha peccato di atteggiamento e spirito di gioco. Il sabato sera della 14esima giornata di Serie A è stato segnato dalla netta sconfitta dell’Atalanta per 3-1 contro il Verona, che ha conquistato così i primi tre punti stagionali grazie alle reti di Belghali, Giovane e Bernede. Al termine del match, l’allenatore Raffaele Palladino ha commentato senza mezzi termini la prestazione dei suoi ragazzi. Palladino ha definito il primo tempo bruttissimo, una frazione di gioco in cui non salva nulla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palladino critico dopo l’ennesimo stop con l’Atalanta: «Non salvo niente, ecco di chi è la colpa». La zona Champions è lontana