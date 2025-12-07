Palladino critico dopo l’ennesimo stop con l’Atalanta | Non salvo niente ecco di chi è la colpa La zona Champions è lontana
Palladino critica duramente la squadra dopo la sconfitta 3-1 contro il Verona. Non salva niente, la squadra ha peccato di atteggiamento e spirito di gioco. Il sabato sera della 14esima giornata di Serie A è stato segnato dalla netta sconfitta dell’Atalanta per 3-1 contro il Verona, che ha conquistato così i primi tre punti stagionali grazie alle reti di Belghali, Giovane e Bernede. Al termine del match, l’allenatore Raffaele Palladino ha commentato senza mezzi termini la prestazione dei suoi ragazzi. Palladino ha definito il primo tempo bruttissimo, una frazione di gioco in cui non salva nulla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Palladino, quello bravo, perde ancora! 2 sconfitte in 3 partite. L’Atalanta sprofonda ancora di più nei meandri della serie A, domani potrebbe ritrovarsi a -14 punti dal 4º posto. Bene il Verona che vince la sua 1ª partita e lascia la #Fiorentina da sola all’ultimo p - facebook.com Vai su Facebook
"GIOVE S.A.S. - DI PALLADINO FRANCESCA" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X