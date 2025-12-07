Pagelle Napoli Juve | Yildiz e basta Lenti e superficiali bocciate queste mosse di Spalletti VOTI

di Marco Baridon Pagelle Napoli Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 14ª giornata di Serie A 202526. Pagelle Napoli Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 14ª giornata di Serie A 202526 Di Gregorio 6.5 – Se la Juve tiene viva la speranza di strappare un punto dal Maradona il merito è unicamente suo. Doppio intervento prodigioso, che non basta ai fini del risultato. Kalulu 6 – Se Lang viene oscurato nel suo killer instinct e nella sua verve, il grande merito è del francese. Difensivamente commette poche sbavature, al contrario della fase offensiva in cui non è sempre preciso nelle verticali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Napoli Juve: Yildiz e basta. Lenti e superficiali, bocciate queste mosse di Spalletti VOTI

