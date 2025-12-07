Pagelle Juventus Cesena Under 16 | Pamé non smette di segnare Pipitò finissimo Rolando devastante- VOTI

Pagelle Juventus Cesena Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l'undicesima giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Cesena Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la settima giornata di campionato. Repaci 6 – Anche se poco impegnato guida la difesa con sicurezza e dimostra un'incredibile maturità fra i pali. Mazzotta 7 – I suoi straordinari cambi di passo sulla fascia e dentro al campo permettono il ribaltamento di fronte che Gridel richiede: un motore inesauribile in progressione, solido in fase difensiva.

