Inter News 24 Pagelle Inter Como, Tuttosport promuove tutti i calciatori nerazzurri. Ecco chi sono i migliori in campo secondo il quotidiano torinese. L’Inter vola in testa alla classifica grazie al netto 4-0 contro il Como, una vittoria che porta la firma indelebile dell’allenatore Cristian Chivu (voto 8). Il tecnico rumeno ha stravinto la sfida tattica, facendo risentire ai nerazzurri il profumo della vetta. Promozione piena dunque da Tuttosport. In porta, il portiere svizzero Yann Sommer (6) ha vissuto un brivido ma non ha subito gol, centrando l’obiettivo principale. Il centrale svizzero Manuel Akanji (6) disputa una buona gara, anche se per un attimo si dimentica Douvikas, prima di recuperare e coprire sulla migliore chance del Como. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pagelle Inter Como, tutti promossi per Tuttosport: ecco chi sono i migliori in campo