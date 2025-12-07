Pagelle Inter Como CorSport promuove quasi tutti | ecco l’unico bocciato nerazzurro

Inter News 24 Pagelle Inter Como, CorSport promuove quasi tutti i nerazzurri dopo il 4-0 sui lariani: ecco chi è l’unico bocciato di giornata. L’Inter ottiene una vittoria convincente contro il Como, in un match dove l’allenatore Cristian Chivu (voto 8) ha dato una lezione tattica, scegliendo di concedere il possesso palla all’avversario e puntando su un pressing alto e una riaggressione immediata. Una strategia che ha incartato il collega Cesc Fàbregas, premiata con un gran voto da CorSport. Il portiere Yann Sommer (5,5) ha vissuto un momento di brivido con un’uscita azzardata, chiamando palla sul taglio centrale di Valle. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Inter Como, CorSport promuove quasi tutti: ecco l’unico bocciato nerazzurro

News recenti che potrebbero piacerti

D'accordo con i nostri voti? Le pagelle al termine di Inter Como ? - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle Inter-Como: Calha menu stellato 7,5. Thuram spietato 7,5. Lautaro buca 7. Sommer, un'incertezza 5,5 Vai su X

Pagelle Inter-Como 4-0: Chivu umilia Fabregas, Paz non brilla, Lautaro sì. Paura Morata - 0: show di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto nel finale. Come scrive sport.virgilio.it

PAGELLE E TABELLINO INTER-COMO 4-0: finalmente Luis Henrique, Diego Carlos graziato. Chivu demolisce Fabregas - Como da Lautaro a Diouf passando per Sommer fino a Nico Paz Chivu e Fabregas: voti, top e flop del match di Serie A ... Lo riporta calciomercato.it

Pagelle Inter Como, ecco i TOP e FLOP della sfida di San Siro valida per la quattordicesima giornata di Serie A - Pagelle Inter Como, ecco i TOP e FLOP della sfida delle 18 di San Siro e valida per la quattordicesima giornata di Serie A: ecco i nostri voti ai protagonisti del match Straripante a San Siro l’Inter ... Come scrive calcionews24.com

Pagelle Inter-Como: Calhanoglu menu stellato 7,5. Thuram spietato 7,5. Lautaro buca 7 - Carlos Augusto toglie uno sfizio, Nico Paz, stavolta niente sgasate ... Riporta corriere.it

Inter-Como 4-0, le pagelle: Lautaro guida la vittoria (7,5), ora i nerazzurri sono primi davanti a Napoli e Milan - I ragazzi di Chivu grazie alla strabiliante vittoria contro il Como sono primi in classifica, almeno fino a Napoli- Lo riporta msn.com

Inter-Como 4-0, le pagelle: Calhanoglu fenomenale (7,5), Barella celestiale (7). Sommer scollegato (5,5) - Decidono le reti di Lautaro Martinez, nel primo tempo, e, nella ripresa, di Thuram, Calhanoglu e ... Scrive msn.com