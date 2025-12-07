Pagelle Europei nuoto 2025 | una nuova Curtis Cerasuolo si consolida Quadarella implacabile

PAGELLE EUROPEI NUOTO IN VASCA CORTA LUBLINO 2025 SESTA GIORNATA. ALBERTO RAZZETTI 8,5 Nei 200 farfalla resta sotto le attese crollando nell’ultima vasca e fallendo l’appuntamento col podio nella gara che lo aveva visto anche sul tetto del mondo, ma poco più tardi si scatena nei 400 misti, nuota da dominatore assoluto e si riprende il titolo europeo con una prova di forza e di orgoglio che ribalta completamente la giornata. CHRISTIAN MANTEGAZZA 6 Firma il record personale in batteria nei 400 misti, ma non basta per entrare in finale. Crescita evidente e gara coraggiosa, anche se lontana dagli standard necessari per competere con i migliori. 🔗 Leggi su Oasport.it

