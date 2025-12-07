Pagelle Europei nuoto 2025 | una nuova Curtis Cerasuolo si consolida Quadarella implacabile

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PAGELLE EUROPEI NUOTO IN VASCA CORTA LUBLINO  2025 SESTA GIORNATA. ALBERTO RAZZETTI 8,5  Nei 200 farfalla resta sotto le attese crollando nell’ultima vasca e fallendo l’appuntamento col podio nella gara che lo aveva visto anche sul tetto del mondo, ma poco più tardi si scatena nei 400 misti, nuota da dominatore assoluto e si riprende il titolo europeo con una prova di forza e di orgoglio che ribalta completamente la giornata. CHRISTIAN MANTEGAZZA 6  Firma il record personale in batteria nei 400 misti, ma non basta per entrare in finale. Crescita evidente e gara coraggiosa, anche se lontana dagli standard necessari per competere con i migliori. 🔗 Leggi su Oasport.it

pagelle europei nuoto 2025 una nuova curtis cerasuolo si consolida quadarella implacabile

© Oasport.it - Pagelle Europei nuoto 2025: una nuova Curtis, Cerasuolo si consolida, Quadarella implacabile

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pagelle Europei ciclismo 2025: Pogacar senza rivali, Seixas si consacra, Scaroni all’apice della carriera

Pagelle Europei nuoto 2025: Quadarella parte bene, Di Pietro esalta, novità Guatti

Pagelle Europei nuoto 2025: Italia super con le staffette, ma tanti risultati sottotono nelle gare individuali

pagelle europei nuoto 2025Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025: l’Italia vince con 9 ori davanti ad Olanda e Gran Bretagna! - Da martedì 2 a domenica 7 dicembre si svolgeranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: la rassegna nella piscina da 25 ... oasport.it scrive

Pagelle Europei nuoto 2025: Curtis e D’Ambrosio devono ancora lavorare, Razzetti solido - PAGELLE EUROPEI NUOTO IN VASCA CORTA LUBLINO  2025 QUINTA GIORNATA SARA CURTIS 9: Serata da incorniciare per la giovanissima piemontese, che continua a ... Come scrive oasport.it

pagelle europei nuoto 2025Nuoto, agli Europei in vasca corta pioggia di medaglie per l'Italia - Italia storica nel nuoto, agli Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia: gli azzurri vincono per la prima volta di sempre il medagliere di questa manifestazione (in totale 9 ori, 5 argenti e 6 ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Europei Nuoto 2025