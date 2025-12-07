PAGELLE E TABELLINO LAZIO-BOLOGNA 1-1 | Orsolini spento Tavares fa un disastro dopo l’altro
Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 14a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Riccardo Orsolini (Ansafoto) – calciomercato.it Lazio. Provedel 6 Marusic 6,5 Gila 6 Romagnoli 6,5 Tavares 4. Dal 46? Lazzari 6 Guendouzi 6,5 Cataldi 6,5. Dal 75? Dele-Bashiru 6 Basic 6,5. Dal 79? Patric 6 Isaksen 7. Dal 46? Cancellieri 6,5 Castellanos 5,5. Dal 59? Noslin 6 Zaccagni 6,5 All.: Sarri 6,5 Un peccato vero per la Lazio, che gioca un primo tempo super ma che finisce 1-1. Colpa della poca cattiveria sotto porta e della marcatura inesistente di Tavares in occasione del gol del Bologna, che si accoppia con tutti gli erroracci difensivi che aveva già commesso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche questi approfondimenti
PAGELLE E TABELLINO ROMA-TORINO 0-1: Gasperini-Dybala, che flop. Simeone da campione
PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-LAZIO 1-0: Dele Bashiru mai in partita, Matic torna e domina
PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-BORUSSIA 4-4: Yildiz e Vlahovic show, fantasma David
PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-ROMA: Celik-Ghilardi, segnale di stop. Palestra scatenato Via @francescoiucca Vai su X
Le probabili formazioni e dove seguire il match tra Acireale e Gelbison ? https://pascaldesiato.com/2025/12/07/acireale-gelbison-live-formazioni-tabellino-e-pagelle-dove-seguire-il-match/ Pascal Desiato - facebook.com Vai su Facebook
Lazio Bologna: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match. In campo allo Stadio Olimpico alle 18 per la 14a giornata di Serie A - In campo allo Stadio Olimpico alle 18 per la 14a giornata di Serie A Tutto pronto per Lazio Bologna, match della 14a giornata di Serie ... Lo riporta lazionews24.com
Live Lazio-Bologna 1-1: 79', rosso per Gila - La Lazio ospita il Bologna nel turno numero quattordici della Serie A 2025 2026: segui la partita, LIVE su ... Da msn.com
PAGELLE Lazio-Bologna: Nuno al buio, Taty non c'è. Isaksen, sciupo e gol - Se la porta rimane inviolata è più merito suo: respinge Odgaard con un piede, poi Pobega ... Da lalaziosiamonoi.it