Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 14a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Riccardo Orsolini (Ansafoto) – calciomercato.it Lazio. Provedel 6 Marusic 6,5 Gila 6 Romagnoli 6,5 Tavares 4. Dal 46? Lazzari 6 Guendouzi 6,5 Cataldi 6,5. Dal 75? Dele-Bashiru 6 Basic 6,5. Dal 79? Patric 6 Isaksen 7. Dal 46? Cancellieri 6,5 Castellanos 5,5. Dal 59? Noslin 6 Zaccagni 6,5 All.: Sarri 6,5 Un peccato vero per la Lazio, che gioca un primo tempo super ma che finisce 1-1. Colpa della poca cattiveria sotto porta e della marcatura inesistente di Tavares in occasione del gol del Bologna, che si accoppia con tutti gli erroracci difensivi che aveva già commesso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

PAGELLE E TABELLINO LAZIO-BOLOGNA 1-1: Orsolini spento, Tavares fa un disastro dopo l'altro