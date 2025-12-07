Pagelle Carpe Diem Volpato Muharemovic segna e disinnesca Kean
MURIC 6,5. Non granchè l’uscita con cui causa il rigore che porta in vantaggio la Viola. Da lì in avanti sbaglia zero. WALUKIEWICZ 6. Sale di rado, anche se ha spazio, trovando cross tuttavia sempre troppo ‘ruvidi’. Aiuta al centro su Kean all’occorrenza, si fa ancora più guardingo – giustamente – una volta che il Sassuolo ha preso il largo (33’ s.t. Coulibaly s.v. La dovuta attenzione a Gudmunsson) IDZES 6. Aspetta Gudmunsson senza farsi portare fuori posizione dall’islandese. Puntuale su Piccoli. MUHAREMOVIC 7,5. Si incolla a Kean, sul quale confeziona una chiusura-capolavoro a metà primo tempo, conedendogli giusto un paio di palloni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net