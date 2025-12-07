Due stagioni fa il Cesena vinceva il suo girone di serie C e dopo il settimo posto (con sconfitta al primo turno dei playoff) nella stagione 2024-25, sta provando a far meglio e per ora, come dimostra la classifica di Serie B, ci sta riuscendo. Per il Padova invece questa è la stagione del ritorno in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Padova-Cesena (lunedì 08 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici