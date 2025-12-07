Paderno è morto Enrico Celeghin | colonna di PizzAut chiusa per lutto amico di Acampora

Ilnotiziario.net | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiamava Enrico Celeghin ed era una delle colonne di PizzAut, la pizzeria inclusiva di Milano e Monza. Un progetto che ha fatto il giro d’Italia. Celeghin era originario di Paderno Dugnano, in particolare di Palazzolo Milanese, e negli ultimi anni era il braccio destro di Nico Acampora nonché suo amico fraterno. PizzAut chiusa per . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Trovato morto Antonio Rignanese, scomparso dal 22 ottobre, era stato cercato anche a Paderno Dugnano

