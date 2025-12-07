Si chiamava Enrico Celeghin ed era una delle colonne di PizzAut, la pizzeria inclusiva di Milano e Monza. Un progetto che ha fatto il giro d’Italia. Celeghin era originario di Paderno Dugnano, in particolare di Palazzolo Milanese, e negli ultimi anni era il braccio destro di Nico Acampora nonché suo amico fraterno. PizzAut chiusa per . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Paderno, è morto Enrico Celeghin: colonna di PizzAut chiusa per lutto, amico di Acampora