Pace in Ucraina? Mio padre è pronto a tirarsi indietro Trump Jr spaventa Kiev Putin gongola | Sull’Europa gli Usa la pensano come noi

Davanti alle dure parole contro l'Unione Europea contenute nel documento sulla Strategia di sicurezza nazionale Usa, in cui si parla per il vecchio continente del rischio di «cancellazione della civiltà», Mosca gongola. Per il Cremlino quelle posizioni sono «coerenti» con la visione di Mosca e possono garantire un «lavoro costruttivo» con gli Usa sulla soluzione ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass. «Gli aggiustamenti sono in gran parte coerenti con la nostra visione», ha osservato. «Forse possiamo sperare che questa possa essere una modesta garanzia che saremo in grado di continuare in modo costruttivo il lavoro congiunto per trovare una soluzione pacifica in Ucraina».