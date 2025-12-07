Pace in Ucraina? Mio padre è pronto a tirarsi indietro Trump Jr spaventa Kiev Putin gongola | Sull’Europa gli Usa la pensano come noi
Davanti alle dure parole contro l’Unione Europea contenute nel documento sulla Strategia di sicurezza nazionale Usa, in cui si parla per il vecchio continente del rischio di «cancellazione della civiltà», Mosca gongola. Per il Cremlino quelle posizioni sono «coerenti» con la visione di Mosca e possono garantire un «lavoro costruttivo» con gli Usa sulla soluzione ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass. «Gli aggiustamenti sono in gran parte coerenti con la nostra visione», ha osservato. «Forse possiamo sperare che questa possa essere una modesta garanzia che saremo in grado di continuare in modo costruttivo il lavoro congiunto per trovare una soluzione pacifica in Ucraina». 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Axios:piano Usa-Russia su pace Ucraina
Giorgia Meloni sente Donald Trump: “E’ disponibile a rivedere il piano di pace per Ucraina”
Putin, vertice flop a Mosca. Si allontana la pace in Ucraina
Una delegazione ucraina ha incontrato funzionari statunitensi per tre giorni di colloqui di pace in Florida. Entrambe le parti riconoscono che una pace duratura dipenderà dalla Russia ? https://l.euronews.com/9oti - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Kellogg: vicini a pace, focus su Donbass e Zaporizhzhia ilsole24ore.com/art/ucraina-ke… Vai su X
Donald Trump Jr: 'Mio padre potrebbe abbandonare il processo di pace' - Il Cremlino sposa la linea Usa: 'Sull'Europa stessa visione' (ANSA) ... Riporta ansa.it
Donald Trump Jr.: "Mio padre potrebbe abbandonare il processo di pace in Ucraina" - I ricchi ucraini hanno scaricato il loro Paese, lasciando quella che ritengono la "classe ... Si legge su huffingtonpost.it
Donald Trump Jr: mio padre potrebbe fermare il sostegno all’Ucraina - Lo ha affermato il figlio maggiore del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump Jr, in un commento espresso ... Come scrive askanews.it