Ottone gatto coccoloso e giocherellone cerca una famiglia
È uno splendido gattino di otto mesi ed è arrivato nel rifugio di via Ca' del Lanino alcune settimane mesi fa. Nessuno però lo ha ricercato e adesso per lui, chiamato Ottone dai volontari, è iniziata la ricerca di una famiglia. “È stato trovato circa due mesi fa a Chiani - spiegano gli operatori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
