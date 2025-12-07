Otto nuovi marescialli in Ciociaria | rafforzata la presenza dell’Arma sul territorio

Frosinonetoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimana di avvicendamenti per l’Arma dei Carabinieri in provincia di Frosinone. Dopo il rientro alla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze dei nove marescialli allievi giunti in Ciociaria a metà settembre per il primo periodo formativo, questa mattina il comandante provinciale, colonnello. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

