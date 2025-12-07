Otto mesi ai domiciliari ma vince in tribunale Nuovo processo per l' ingiusta detenzione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Alfonso Stella, 61 anni, di Caserta, aprendo la strada a un nuovo giudizio per ottenere l’equa riparazione relativa ai mesi di detenzione domiciliare ingiustamente sofferti. La Suprema Corte ha annullato l’ordinanza con cui la Corte d’Appello di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

