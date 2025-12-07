Otto mesi ai domiciliari ma vince in tribunale Nuovo processo per l' ingiusta detenzione

Casertanews.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Alfonso Stella, 61 anni, di Caserta, aprendo la strada a un nuovo giudizio per ottenere l’equa riparazione relativa ai mesi di detenzione domiciliare ingiustamente sofferti. La Suprema Corte ha annullato l’ordinanza con cui la Corte d’Appello di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Otto coltellate all'ex suocera: condannata a 5 anni e 8 mesi

Teatro Ringhiera, ripartono i lavori dopo pit-stop di otto mesi: inaugurazione a inizio 2027

“Attenta, so dove trovarti”. Tormenta la rivale, il giudice condanna la dottoressa stalker a un anno e otto mesi

Romanengo, mentre è ai domiciliari va a farsi un giro in macchina: condannato a otto mesi per evasione - Ma ieri mattina, quando i carabinieri della Stazione di Romanengo sono passati a casa sua, non lo hanno ... Secondo ilgiorno.it

Incinta di nove mesi: borseggiatrice seriale esce dal carcere e finisce ai domiciliari - Una borseggiatrice seriale, già madre di otto figli e in attesa del nono. Si legge su romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Otto Mesi Domiciliari Vince