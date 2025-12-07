Ostuni ancora un pari Il Mesagne vince e raggiunge il primo posto con lo Squinzano

MESAGNE - Il Mesagne accende la freccia e sorpassa l'Ostuni. Il girone B del torneo di Promozione pugliese si conferma agguerritissimo. Al termine della 14esima giornata i gialloblù mesagnesi devono condividere il primo posto in classifica con lo Squinzano (33 punti), vittorioso a Carovigno con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

