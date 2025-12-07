OSTAKOVI?
Aveva tra i 24 e i 26 anni quando concepì "una partitura arditissima, di assoluta modernità, in linea con le avanguardie che agitavano l’Europa tra le due guerre", parola di Riccardo Chailly, che rimase folgorato al primo ascolto, nel 1972. Šostakovi? (scomparso nel 1975 a 68 anni) ha composto diverse opere, oltre a musica per film e balletto: è stato uno dei più prolifici autori di musiche per pellicole dell’Unione Sovietica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
