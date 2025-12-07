Ostaggio israeliano al villaggio di Atreju Abbracci e selfie Ora verrà a Firenze

Abbracci e selfie per Rom Braslavski durante la visita villaggio natalizio di Atreju, dove è stato accompagnato da Giovanni Donzelli dopo l'intervento sul palco in cui ha raccontato la drammatica esperienza, chiusa poche settimane fa, dei suoi 738 giorni da ostaggio di Hamas L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

