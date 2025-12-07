Osimhen osannato in Turchia da solo è mezzo Galatasaray | 48 gol in 55 partite
Lo ha fatto di nuovo, e dire che era da un po’ che non segnava. L’impatto di Osimhen al Galatasaray è stato notevole. Ha segnato due gol nella spettacolare vittoria per 3-2 contro il Samsunspor venerdì sera, una prestazione emblematica della sua influenza durante tutta la stagione. Dal suo debutto lo scorso settembre contro il Çaykur Rizespor, il Galatasaray ha segnato 160 gol in 69 partite, e Osimhen ne ha realizzati 48 in sole 55 presenze (56 se si considera tra gol e assist), rappresentando quasi un terzo del rendimento della squadra. Ne scrive Sporx Per Osimhen in Turchia numeri record. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
