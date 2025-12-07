Oscilliamo tra buio e luce Un anno dopo la Siria vuole democrazia

Gli enormi tabelloni che costeggiano le strade e le piazze della Siria esortano la popolazione a mantenersi unita e a moltiplicare gli sforzi per ricostruire il paese a un anno . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Oscilliamo tra buio e luce». Un anno dopo la Siria vuole democrazia

Altri contenuti sullo stesso argomento

#matematica #insegnarematematica "Dalla curiosità al rigore: la riscoperta della W di Lambert". Sergio Casiraghi inquadra con eleganza didattica un "angolo buio" della matematica classica: la risoluzione dell'equazione trascendente x^x = a. ... https://www.m - facebook.com Vai su Facebook

"A volte dormo con la luce accesa": la confessione di Sinner - È arrivato a Torino da qualche giorno per prepararsi al meglio alle Atp Finals, l'evento più importante dell'anno, prima della meritata pausa di riposo e della preparazione della stagione 2026. ilgiornale.it scrive

Mare nero. Un quinto degli oceani più buio in vent’anni, senza luce di sole e luna si estingue la vita - Un mare nero va occupando sempre più le distese degli oceani, le profondità restano senza luce, anche la più fioca, di sole e di luna. Da blitzquotidiano.it

La rinascita di Sammezzano illuminato col tricolore: «Dopo anni di buio e oscurità, finalmente la luce» - È il segnale a sorpresa, ma il più atteso: il castello è passato di proprietà e la famiglia Moretti potrà finalmente iniziare la promessa opera di ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it