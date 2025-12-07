Osasuna-Levante lunedì 08 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Rojillos favoriti

Il match tra Osasuna e Levante, in programma lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 21:00, chiuderà la giornata 15 della Liga spagnola. Con i punti in palio fondamentali per la lotta alla salvezza, i Rojillos sono favoriti nel confronto contro un Levante in crisi, ultimo in classifica. Ecco formazioni ufficiali, quote e pronostici.

La giornata numero 15 di Liga spagnola si chiuderà col consueto posticipo del lunedì, che metterà in palio punti molto importanti nella lotta alla salvezza: il Levante, ultimo in classifica e in piena crisi tecnica, farà visita all’Osasuna, terzultimo a pari merito col Girona. Entrambe le squadre, dunque, non possono essere contente: i Granotas hanno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

