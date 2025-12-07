Osasuna-Levante lunedì 08 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La giornata si chiude a Pamplona
La giornata numero 15 di Liga spagnola si chiuderà col consueto posticipo del lunedì, che metterà in palio punti molto importanti nella lotta alla salvezza: il Levante, ultimo in classifica e in piena crisi tecnica, farà visita all’Osasuna, terzultimo a pari merito col Girona. Entrambe le squadre, dunque, non possono essere contente: i Granotas hanno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
