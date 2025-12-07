Oroscopo urticante 8–14 dicembre

Settimana turbolenta, cari segni: l’universo ha deciso di farsi beffe di tutti noi e. onestamente non ha tutti i torti. Tra pianeti stanchi, stelle isteriche e costellazioni che chiedono ferie, le previsioni saranno pungenti come una foglia di ortica sulla pelle nuda. Pronti a graffiarvi l’anima? Andiamo. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Siete carichi come una molla, peccato che sia difettosa. La vostra energia sarà tanta, sì, ma direzionata verso cose inutili. Tentate almeno di non litigare con oggetti inanimati: non vincerete. Toro. (20 aprile – 20 maggio). Venere vi guarda benevola. ma con un mezzo sorrisetto. 🔗 Leggi su Lortica.it

