Oroscopo Paolo Fox | previsioni settimanali dall' 8 al 14 dicembre 2025 e classifica

Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dall'8 al 14 dicembre 2025? Per i nati del Sagittario saranno delle giornate scoppiettanti, complice il Sole nel segno. Non solo, anche Marte, Venere e, dall'11 del mese, Mercurio, saranno nel cielo del Sagittario. Tra i segni più fortunati della settimana troviamo anche il Leone. Approfondiamo le previsioni astrologiche e la classifica da 3 a 5 stelle. Oroscopo settimanale Paolo Fox dall'8 al 14 dicembre 2025: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: Venere si posiziona in modo favorevole per te, aprendo la strada a giornate significative nella sfera emotiva e affettiva. 🔗 Leggi su Ultimora.news

