Oroscopo le Stelle di Branko di domenica 7 dicembre | tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 6 dicembre 2025 Ariete Recita un proverbio cinese: ogni Paese ha le sue leggi, ogni famiglia le sue regole. Quelle della vostra vorreste tanto fissarle voi, ma questo è impossibile, ve lo conferma la0 Luna di domenica, che agita le relazioni fra genitori e figli, e vi mette di malumore anche se non avete reali motivi per esserlo. Mercurio in ottimo aspetto con Saturno anzi vi dice che a volte sono proprio i più piccoli a insegnarvi qualcosa, mettetevi in ascolto con umiltà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

