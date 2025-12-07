Oroscopo della settimana che va dal 8 dicembre al 14 dicembre 2025

Ariete. Amore. Questa settimana, Marte accende una fiamma delicata nel tuo cuore. Un gesto inaspettato, forse una confessione lasciata cadere tra le righe di una conversazione, potrebbe aprire porte che credevi chiuse. Ascolta il tuo istinto, non la fretta. Lavoro. L'energia è propulsiva, ma la Luna ti invita a dosarla. Un progetto in sospeso potrebbe finalmente sbloccarsi grazie a un'intuizione che ti sorprenderà al mattino. Non aver paura di cambiare prospettiva: la soluzione arriva quando giri il problema tra le mani. Salute. Il corpo chiede movimento ma anche rigenerazione. Una camminata nel silenzio dell'alba o un'attività che unisca respiro e gesto (come il nuoto o lo yoga) ti riconnetterà con il tuo ritmo interiore, sciogliendo tensioni accumulate.

