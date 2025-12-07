Ormai in dirittura di arrivo lo si intuisce dal fervore dei preparativi | ecco le festività natalizie

Anche se sottotono, quest’anno le ferie invernali prossime venture sono alle porte del mondo, come ogni anno, del resto. È importante premettere che in questo 2025, più che in passato, l’atmosfera non è delle più congeniali per fare festa. Tanto vale sia per la componente religiosa che per quella civile delle stesse, che insieme procedono in maniera pressoché paritetica. Per la Chiesa di Roma quanto alza l’asta di livello dello spirito è dato dal particolare che i suoi coach sono già presi da incombenze pregresse. Per la parte laica, quei benpensanti che formano il cast di guerra, continuano a agitarsi in ordine sparso nelle zone che hanno più affinità con l’Ucraina e Israele. 🔗 Leggi su Ildenaro.it