Ormai in dirittura di arrivo lo si intuisce dal fervore dei preparativi | ecco le festività natalizie

Ildenaro.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche se sottotono, quest’anno le ferie invernali prossime venture sono alle porte del mondo, come ogni anno, del resto. È importante premettere che in questo 2025, più che in passato, l’atmosfera non è delle più  congeniali per fare festa. Tanto vale sia per la componente religiosa che per quella civile delle stesse, che insieme procedono in maniera pressoché paritetica. Per la Chiesa di Roma quanto alza l’asta di livello dello spirito è dato dal particolare che i suoi coach  sono già presi da incombenze pregresse. Per la parte laica, quei benpensanti che formano il cast di guerra, continuano a agitarsi in ordine sparso nelle zone che hanno più affinità con l’Ucraina e Israele. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Concorsone, assunzioni in dirittura d’arrivo: risorse ai Comuni per i progetti di Coesione - Il ministro Foti è stato rassicurante: le procedure di assunzione sono in dirittura di arrivo, tra ottobre e novembre verranno chiamati dagli enti locali gli amministrativi e i tecnici risultati ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ormai Dirittura Arrivo Intuisce