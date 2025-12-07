Ordine Psicologi Lazio | nasce la Carta interistituzionale per l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole con il sostegno di oltre venti enti e associazioni nazionali

L'Ordine degli Psicologi del Lazio ha promosso una Carta di Linee di Impegno Interistituzionali dedicata all'educazione sessuo-affettiva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

