Ordine d’arrivo F1 GP Abu Dhabi 2025 | vittoria inutile per Verstappen a Norris basta il podio

Passa agli archivi la gara del GP di Abu Dhabi, 24° ed ultimo round del Mondiale 2025 di F1: sul tracciato di Emirati Arabi Uniti si è deciso il vincitore del titolo iridato dopo la corsa odierna, disputata su distanza classica e conclusasi dopo 58 giri. Non basta la vittoria odierna al neerlandese Max Verstappen per vincere il titolo piloti: al britannico Lando Norris, infatti, basta il terzo posto per laurearsi campione del mondo. Tra i due si interpone l’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri. Resta ai piedi del podio il monegasco Charles Leclerc, quarto con la Ferrari, davanti al britannico George Russell, quinto, ed allo spagnolo Fernando Alonso, sesto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Abu Dhabi 2025: vittoria inutile per Verstappen, a Norris basta il podio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Formula 1, ordine d’arrivo del Gp Qatar e classifica Piloti

Ordine d’arrivo MotoGP, GP San Marino 2025: risultati e classifica gara

Ordine d’arrivo MotoGP, GP San Marino 2025: Marc Marquez vince a Misano, Bezzecchi in piazza d’onore. Cade Bagnaia

VII Corsa 06/12 - PREMIO NUMERO UNO ORDINE ARRIVO - TEMPI AL KM. - 1 -CINQUE ESTEBAN LG - Km 1.14.2 : M. Zanca - : Sig. Sparacio Giuseppe - 2 -TRE CATCH ME BOSS - Km 1.14.4 - 3 -DUE DULCE DE LE - facebook.com Vai su Facebook

Formula 1, ordine arrivo Gp Qatar e classifica Piloti aggiornata Vai su X

Ordine d’arrivo F1, GP Abu Dhabi 2025: risultati e classifica gara - Passa agli archivi la gara del GP di Abu Dhabi, 24° ed ultimo round del Mondiale 2025 di F1: sul tracciato di Emirati Arabi Uniti si è deciso il vincitore ... Come scrive oasport.it

F1, Lando Norris è campione del mondo. A Verstappen non basta la vittoria del Gp di Abu Dhabi - L'ordine di arrivo e la classifica piloti e costruttori finale ... msn.com scrive

Gp Qatar F1 2025: Verstappen vince davanti a Piastri. Il mondiale piloti si deciderà ad Abu Dhabi. Ordine d’arrivo e classifiche aggiornate - Gp Qatar F1 2025: Verstappen vince davanti a Piastri. Si legge su circusf1.com