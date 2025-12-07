Ordine d’arrivo F1 GP Abu Dhabi 2025 | vittoria inutile per Verstappen a Norris basta il podio

Passa agli archivi la gara del GP di Abu Dhabi, 24° ed ultimo round del Mondiale 2025 di F1: sul tracciato di Emirati Arabi Uniti si è deciso il vincitore del titolo iridato dopo la corsa odierna, disputata su distanza classica e conclusasi dopo 58 giri. Non basta la vittoria odierna al neerlandese Max Verstappen per vincere il titolo piloti: al britannico Lando Norris, infatti, basta il terzo posto per laurearsi campione del mondo. Tra i due si interpone l’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri. Resta ai piedi del podio il monegasco Charles Leclerc, quarto con la Ferrari, davanti al britannico George Russell, quinto, ed allo spagnolo Fernando Alonso, sesto. 🔗 Leggi su Oasport.it

