Ordinata la chiusura di attività commerciale ' abusiva' | Operava senza autorizzazioni

Il Comune di Castel Volturno ha disposto la cessazione immediata e la chiusura dei locali dell’attività di commercio al dettaglio “Edil Proget”, situata in viale Fiume Po, per mancanza del prescritto titolo abilitativo.La decisione, formalizzata con l’ordinanza del 4 dicembre 2025, è stata. 🔗 Leggi su Casertanews.it

