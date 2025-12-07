Nelle Marche, dove le colline scorrono morbide fino a diventare onde di mare, Orciani modella un’idea di lusso che nasce dalla stessa dolcezza del paesaggio: silenziosa, fluida, senza bisogno di alzare la voce. In questo equilibrio tra natura, artigianalità e visione prende forma la FW25, una collezione che non è solo stagione ma manifesto. Un capitolo importante per il brand, che il 22 novembre ha inaugurato il nuovo store di Rimini, rafforzando un percorso di crescita retail. A raccontarci la direzione di questa nuova stagione è Claudia Orciani, presidente di Orciani Spa, che ci accompagna dentro la filosofia e i codici della FW25. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orciani, viaggio nel lusso morbido: "Creiamo valore oltre l’effimero"