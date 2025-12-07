Operatore di società idrica entra nel condominio e stacca l' acqua a famiglia Un vero e proprio abuso
Il 4 dicembre 2025 a Caserta si è verificato l’ennesimo episodio che vede protagonista Nepta S.p.A., società del Gruppo Italgas che gestisce il servizio idrico cittadino. Secondo quanto denunciato dall’avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondisci con queste news
La società Porto Antico in campo per gestire gli spazi pubblici del Waterfront. Mentre in Comune si fanno conti e test per definire i costi dell’arena del Palasport, prima di cercare un operatore che si candidi a gestire l’impianto - facebook.com Vai su Facebook
richiesta di lavoro Offerte Lavoro Operatore/Operatrice Inserimento Dati – Servizi Amministrativi: Offerta su Terni. Per consultare l'offerta di lavoro clicca sul link in basso. Società di servizi amministrativi… cercolavoro.com/offerta-lavoro… clicca per info #lavoro Vai su X