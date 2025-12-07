Operatore di società idrica entra nel condominio e stacca l' acqua a famiglia Un vero e proprio abuso

Il 4 dicembre 2025 a Caserta si è verificato l'ennesimo episodio che vede protagonista Nepta S.p.A., società del Gruppo Italgas che gestisce il servizio idrico cittadino. Secondo quanto denunciato dall'avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia al Comune di.

