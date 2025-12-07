Opera si cala con le lenzuola annodate e scappa | evaso un detenuto 41enne

“Un detenuto di origini albanesi di 41 anni d’età, con fine pena fissato a ottobre del 2048, è evaso nella notte dalla Casa di Reclusione di Milano Opera nel più classico dei modi: segando le sbarre della finestra e calandosi con delle lenzuola annodate. Non è ancora chiaro come abbia fatto poi a scavalcare la cinta muraria e se abbia goduto di complicità esterne". La conferma è arrivata da Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA, Polizia Penitenziaria, in un comunicato apparso online. Si tratta, è stato spiegato di un "ennesimo episodio, unito al dramma che si vive ogni giorno nelle prigioni e a tutto ciò che accade" che "certifica ulteriormente il fallimento delle politiche penitenziare condotte dai governi almeno negli ultimi 25 anni, ivi compresi quelli più recenti”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Opera, si cala con le lenzuola annodate e scappa: evaso un detenuto 41enne

