Opera sega le sbarre e si cala con le lenzuola | classica fuga di un pericoloso detenuto nella notte

Opera (Milano), 7 dicembre 2025 –  Un detenuto di origini albanesi di 41 anni d'età, con fine pena fissata a ottobre del 2048, è evaso nella notte dalla Casa di Reclusione di Milano Opera nel più classico dei modi: segando le sbarre della finestra e calandosi con delle lenzuola annodate. Non è ancora chiaro come abbia fatto poi a scavalcare la cinta muraria e se abbia goduto di complicità esterne. Il segretario generale UILPA accusa le politiche penitenziarie. Certo è che questo ennesimo episodio, unito al dramma che si vive ogni giorno nelle prigioni e a tutto ciò che accade, certifica ulteriormente il fallimento delle politiche penitenziarie condotte dai governi almeno negli ultimi 25 anni, ivi compresi quelli più recenti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

