Open day della prevenzione dell’Asp di Palermo Casteldaccia ospita l’ultima tappa del 2025
Si chiuderà martedì 9 dicembre a Casteldaccia l’edizione 2025 dell’Open Day itinerante della prevenzione promosso dall’Asp di Palermo. Dalle 10 alle 15.30, il Centro Diurno di via Ugo La Malfa ospiterà il villaggio della salute, offrendo ai cittadini un’ampia gamma di attività sanitarie gratuite. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
