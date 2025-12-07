OnePlus risponde ai problemi di OxygenOS con le soluzioni ai bug più comuni

OnePlus ha fatto il punto sui suoi interventi per risolvere una buona parte dei problemi recentemente lamentati dagli utenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - OnePlus risponde ai problemi di OxygenOS con le soluzioni ai bug più comuni

Leggi anche questi approfondimenti

Unieuro risponde a MediaWorld: -22% di extra sconto per il Singles Day! #Offerte https://gizchina.it/2025/11/unieuro-black-friday-in-anticipo-offerte-singles-day-novembre-2025/ - facebook.com Vai su Facebook

Un serio malfunzionamento sta colpendo OnePlus Meteo su smartphone e smartwatch - Bug nell’app Meteo di OxygenOS: OnePlus e Watch 3 mostrano dati vecchi o assenti. tuttoandroid.net scrive

Disponibilità OxygenOS 16: ecco quando arriverà e su quali smartphone OnePlus - OnePlus ha ufficializzato la tabella di marcia per la distribuzione di OxygenOS 16, la nuova versione della propria interfaccia utente costruita su Android 16. Scrive hwupgrade.it

OnePlus ufficializza OxygenOS 16: arriverà il 16 ottobre con tante novità - Secondo quanto emerso dai teaser ufficiali, Gemini sarà integrato nativamente nelle app proprietarie del produttore, offrendo strumenti per la gestione fotografica, riepiloghi automatici delle ... Si legge su hwupgrade.it