L’associazione sportiva Eclisse calcio a 5 reagisce allo sconcertante furto delle maglie con un’ondata di solidarietà. La storia ha inizio il 25 novembre, quando Gioele Vighi, allenatore della prima squadra, si reca in provincia di Prato presso la sede di un noto rivenditore di attrezzature sportive per ritirare maglie e zaini destinati agli atleti della squadra under 15, ricostituita a inizio stagione dopo anni di assenza. Il mister, una volta caricati i materiali sull’auto, ha allungato il tragitto fino al vicino centro commerciale ‘I Gigli’, posto alle porte di Firenze. È lì che succede il fattaccio: durante la sosta, ignoti si sono avvicinati all’auto e, adocchiati gli scatoloni, hanno rotto un cristallo per appropriarsi della refurtiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ondata di solidarietà per le magliette rubate