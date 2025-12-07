Omicidio Big Town il processo La perizia psichiatrica sugli imputati | Stress emotivo ma niente infermità

Pur trovandosi in uno stato emozionale molto perturbato, il quadro non sarebbe tale da delineare un vizio di mente (parziale o totale) per Giuseppe e Mauro Di Gaetano. A pochi giorni da una nuova udienza del processo per l’ omicidio del Big Town, gli psichiatri nominati dalla corte d’Assise hanno depositato la perizia su padre e figlio imputati per l’omicidio del 43enne Davide Buzzi e il ferimento del 23enne Lorenzo Piccinini, avvenuti nel locale di via Bologna la sera del primo settembre del 2023. Un documento che verrà analizzato giovedì in aula, data fissata per l’audizione dei periti. Lo scopo degli accertamenti disposti dalla corte era quello di appurare se i Di Gaetano fossero capaci di intendere e di volere al momento del delitto e se siano socialmente pericolosi, passaggi ritenuti necessari alla luce di consulenze di parte evidentemente non troppo convincenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

